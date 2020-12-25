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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:13 ص
حريق نقابة المهندسين
حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل
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نجحت قوات الحماية من السيطرة على حريق ضخم بكافتيريا نادي نقابة المهندسين بكورنيش النيل، دون إصابات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات للإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، حتى تمت السيطرة على الحريق بنجاح.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق ضخم في نادي المهندسين بالزمالك.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أن النيران التهمت النادي النهري وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص.

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السيطرة على حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل

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