حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 25 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الأسد ليوم الجمعة على النحو التالي:مهنيًا: لا تتراجع أمام بعض العقبات الصغيرة التي يضعها الخصوم في وجهك، واجههم وتغلب على نياتهم السيئة.عاطفيًا: تعيش أوقات سعيدة بأخر أيام من السنة مليئة بالحب والآمال والأحلام، وتتلقى مفاجآت غير متوقعة من الشريك.صحيًا: حافظ على صحة قلبك فهو قد لا يتحمل المتاعب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.