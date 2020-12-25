حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 25 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الثور ليوم الجمعة على النحو التالي:مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الإيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، فالفترة المقبلة قد تشهد عدم استقرار.عاطفيًا: احذر الازدواجية في العلاقات وكن مخلص للشريك.صحيًا: حان الوقت لاتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.