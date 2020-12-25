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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يصف اتفاق ما بعد بريكست بأنه «هدية» عيد الميلاد للبريطانيين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:56 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست بأنه "هدية" عيد الميلاد للبريطانيين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس": "هذه الليلة عشية عيد الميلاد لدي هدية صغيرة لمن يبحثون عن شيء يقرؤونه بعد عشاء العيد".

وأضاف حاملا أوراق الاتفاق: "ها هي، بشرى فرح عظيم، لأن هذا اتفاق لمنح اليقين للشركات والمسافرين وجميع المستثمرين في بلدنا اعتبارا من الأول من يناير، اتفاق مع أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كان "مجرد مقبلات"، واتفاق التبادل التجاري الحر الذي جرى التوصل إليه هو "الوليمة"، وهي "مليئة بالأسماك"، في إشارة إلى أبرز نقاط الاختلاف خلال المفاوضات.

وقدّر أن الاتفاق سيكون "قاعدة لشراكة سعيدة وناجحة ومستقرة مع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لأعوام قادمة".

وختم قائلا "هذا هو الخبر المفرح من بروكسل"، قبل ان يتمنى "عيد ميلاد سعيد للجميع".

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