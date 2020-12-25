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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:35 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" ضد COVID-19.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان: "نشرت الحكومة اليوم أرقاما توضح أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بين 8 و20 ديسمبر في المملكة المتحدة هو 616.933".

وكانت بريطانيا أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف "فايزر-بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

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