جينيفر لوبيز تأجل حفل زفافها مرتين.. وتروى فكرتها عن الزواج

لجأت النجمة جينيفر لوبيز، إلى تأجيل حفل زفافهما مرتين من خطيبها أليكس رودريجز، بسبب اجراءات الحجر الصحي، خلال لقاءها مع آندي كوهين في برنامج "SiriusXM".وصرحت "جينيفر"، أنها قد لا تعارض فكرة عدم الزواج ولكنها تكتفي بنموذج الثنائي الشهير جولدي هاون وكيرت راسل، مشيرة إلى أن هذا الثنائي كانت تجمعهما علاقة ارتباط، لمدة 37 عامًا ولم يتزوجا.وكان حفل زفاف جينيفر لوبيز، بخطيبها، من المقرر إقامته، فى يونيو الماضي في إيطاليا وسط انتشار فيروس كورونا، ولكن الثنائي قررا تأجيل زفافهما بسبب كورونا، مشيرة إلى أنها حددت مع خطيبها موعد حفل زفافهما منذ عدة أشهر، لكنه أعادت التفكير فى الأمر، وقررت معه تأجل موعد الزواج، قائلة: "مازال الوقت غير مناسب،فأن الأمر محبطًا بعض الشيء" واصفة تأجيل زواجها بأن كل شى سيحدث فى وقته بحسب مشيئة الله.وتصالحت جينيفر مع فكرة الزواج، قائلة خلال المقابلة إنها لا تتعجل زواجها وأنها تنتظر الأمر: "ليس هناك استعجال نحن بخير، وكل شيء رائع، سيحدث عندما يحين الوقت المناسب".