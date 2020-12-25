بولسونارو ينوى القفز بالمظلة مع أعضاء حكومته

كشف الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أنه يعتزم القفز بالمظلة مع عدد من أعضاء حكومته في بداية عام 2021 القادم.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال بولسونارو، في كلمة ألقاها: "نخطط للقيام بقفز بالمظلة هنا في برازيليا في يناير أو أوائل فبراير، أريد أن أستذكر الأزمنة الطيبة لخدمتي في قوات المظلين".وأوضح الرئيس البرازيلي البالغ 65 عامًا من عمره أنه دعا عددًا من أعضاء حكومته للانضمام إليه، مبينا أنهم خدموا أيضا في وقت سابق في القوات العسكرية.وأشار بولسونارو إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى "تعزيز روح الفريق"، مبينا أن القفزة من المتوقع أن تجري من طائرة نقل عسكرية من نوع "KC-390" من صناعة شركة "Embraer" البرازيلية.وخدم بولسونارو نحو 10 سنوات في قوات المدفعية والمظلين وأنهى خدمته عام 1988 برتبة نقيب.