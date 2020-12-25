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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

روسيا: كندا تماطل فى تسليم سفاح نازى سابق

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:56 ص
هلموت أوبرلاندر
هلموت أوبرلاندر
وكالات
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قالت السفارة الروسية في كندا إن أوتاوا لم ترد على طلب روسيا تسليم المجرم النازي هلموت أوبرلاندر المسؤول عن إعدامات جماعية على أراضي الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، جاء في بيان السفارة الروسية، أن "السلطات الكندية رفضت التعليق على هذه القضية، وهي لم تطلب أي وثائق من روسيا، وفي الوقت الحالي نحن لسنا على علم بأي حوار جار مع الحكومة الكندية بشأن قضية أوبرلاندر".

وأضافت السفارة: "يبدو أن حماة السفاح الذين يتمتعون بنفوذ يسعون لتأجيل تنفيذ الحكم الصادر بحقه عن المحكمة العليا الكندية والحفاظ على إقامته في كندا حتى الوفاة".

يذكر أن كندا قررت حرمان أوبرلاندر البالغ 96 سنة من العمر، من الجنسية الكندية لإخفائه تورطه في مجازر النازيين على أراضي الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية.

وتشير معطيات لجنة التحقيقات الروسية إلى أنه شارك في إعدام 27 ألف شخص في مقاطعة روستوف الروسية عام 1942. وطالبت روسيا بتسليمه لها.

جدير بالذكر أن هلموت أوبرلاندر ولد على أراضي أوكرانيا في عائلة ألمانية. والتحق بالجيش الألماني بعد احتلال النازيين لأوكرانيا في 1941. وخدم في وقت لاحق في إحدى "فرق الموت" التابعة لقوات الـ "إس إس" المسؤولة عن قتل عشرات الأشخاص خلال الفترة بين 1941 و1943.

واستقر أوبرلاندر في ألمانيا الغربية بعد الحرب، ثم هاجر إلى كندا حيث حصل على الجنسية في عام 1960، وأخفى الوقائع عن خدمته في صفوف "فرق الموت".

واسمه مدرج على قائمة مركز سيمون فيزنتال لـ 10 أخطر المجرمين النازيين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

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