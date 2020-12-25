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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال يضرب جزيرة ميندورو الفلبينية بقوة 6.3 درجة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:56 ص
زلزال
زلزال
وكالات
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أفاد مركز البحر المتوسط الأوروبي لرصد الزلازل، بأن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة ميندورو، وهي سابع أكبر جزر الفلبين.

وأشار المركز الأوروبي إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 144 كيلومترا.

من جانبه، أكد المركز الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الهزات وصلت إلى المنطقة المحيطة بالعاصمة مانيلا، ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أوضحايا بشرية.

وقال المركز الفلبيني إنه لا يتوقع أي آثار مدمرة للزلزال، لكنه حذر من هزات ارتدادية.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة ميندورو تقع غربي الفلبين، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.3 مليون نسمة، ومساحتها نحو 10.5 ألف كيلومتر مربع.

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