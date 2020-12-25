سوريا تسجل 130 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 70 حالة، ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت، حتى الآن، 10701، شفيت منها 4997 حالة، وتوفيت 652، وفقا لوكالة الأنباء السورية"سانا".وكانت سوريا قد شهدت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.