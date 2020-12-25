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الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل رجل أسود على يد شرطى يثير الغضب فى أمريكا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:58 ص
شرطى أمريكا
شرطى أمريكا
وكالات
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لقي رجل أسود مصرعه على يد شرطي أبيض في كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، وهو الضحية الثانية خلال أسابيع قليلة في هذه المدينة الشمالية بالولايات المتحدة، ما أثار غضبًا واسعًا في بلد يشهد منذ الربيع حراكًا ضد عنف الشرطة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، كان أندريه موريس هيل (47 عامًا) في مرآب منزل ليلة الإثنين إلى الثلاثاء عندما أصيب بعدة رصاصات أطلقها شرطي، وتم استدعاء الشرطة على الفور للتعامل مع حادث غير خطير.

وتُظهر لقطات كاميرا للمشاة أندريه هيل وهو يتجه صوب الشرطي حاملًا هاتفا خلويا في يده اليسرى فيما بقيت يده الأخرى غير مرئية. بعد ثوان، أطلق الشرطي النار وسقط هيل، ولا وجود لصوت يشرح ما حدث في اللحظات الأخيرة.

وانتظر الشرطي آدم كوي وزميله عدة دقائق قبل الاقتراب من الضحية الذي كان لا يزال على قيد الحياة.

وتم تعليق عمل آدم كوي. ووفق وسائل إعلام، فإنّه واجه سابقًا شكاوى حول الاستخدام المفرط للقوة.

ويعدّ هيل الذي لم يكن مسلحًا ثاني أمريكي من أصل أفريقي يقتل على أيدي الشرطة في أقل من ثلاثة أسابيع في كولومبوس، ففي 4 ديسمبر، تمّ إطلاق النار على كايسي غودسون جونيور (23 عاما) أثناء عودته إلى منزله.

والأربعاء، قال المحامي بن كرومب الذي يدافع عن عدد من عائلات الضحايا، بما في ذلك عائلة جورج فلويد: "مرة أخرى، يرى عناصر في الشرطة رجلًا أسود ويستنتجون أنه مجرم خطير".

وكانت وفاة فلويد في نهاية مايو قد أثارت موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في البلاد.

وأضاف بن كرومب أنّ أندريه هيل هو الضحية السوداء رقم 96 لشرطي منذ حادثة جورج فلويد، شاجبًا "التعاقب المأسوي" للحوادث التي تورط فيها عناصر في الشرطة.

وأعلن رئيس بلدية كولومبوس أندرو جينثر أنه "صدِم" لوفاة أندريه هيل. وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء إنّه "كان معروفا لسكان المنزل الذي أوقف سيارته أمامه وكان ضيفًا وليس لصًا".

وأشار إلى أنّه كان "منزعجًا" بقدر أكبر لواقع أن الشرطيَين الموجودين لم يقدما الإسعافات الأولية لأندريه هيل. ودعا إلى "الفصل الفوري" للشرطي كوي.

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