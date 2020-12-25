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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: توقعات بارتفاع عدد الوفيات مع سلالة كورونا الجديدة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:21 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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كشفت دراسة جديدة أن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في المملكة المتحدة يبدو أن لها قدرة أكبر على الانتشار، وقد تؤدي إلى مستويات أعلى في أعداد المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات وحالات الوفيات العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه وفقا لدراسة أجراها مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية بكلية لندن للصحة العامة والطب المداري، فإن هذه السلالة أكثر عدوى بنسبة 56 بالمئة عن أي سلالات أخرى.

وليس هناك دليل واضح في أنها تؤدي إلى مرض أكثر أو أقل حدة. وقالت الحكومة البريطانية من قبل إن السلالة المتحورة تبدو أنها أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70 بالمئة عن السلالات المنتشرة حاليا.

كان باتريك فالانس كبير المستشاريين العلميين في بريطانيا قال السبت الماضي إن هناك أكثر من عشرين تحورا ربما جرت على البروتينات التي ينتجها فيروس كورونا.

وأثيرت مخاوف من أن الاختبارات والعلاجات واللقاحات التي تم البدء في تطبيقها قد تكون أقل فعالية، على الرغم من أن الجهة الرقابية الصحية في أوروبا قالت إن السلالة الجديدة قد لا تكون مختلفة بشكل كبير عن السلالات السابقة في مقاومة لقاح فايزر وبيونتيك.

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