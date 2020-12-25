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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا اللاتينية تبدأ التطعيم ومخاوف من السلالة الجديدة لكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:41 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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بدأت ثلاث دول في أمريكا اللاتينية حملة تطعيم ضد كورونا، في وقت يسود فيه قلق في أوروبا من السلالة الجديدة من الفيروس التي تم رصدها في المملكة المتحدة والتي اكتشف أنها سريعة العدوى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" بعد ساعات فقط من تلقي الجرعات الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك، أطلقت المكسيك وتشيلي وكوستاريكا حملات تطعيم.

وقالت الممرضة المكسيكية ماريا إريني راميريز (59 عاما) أثناء تلقيها جرعة من اللقاح في المستشفى العام في مكسيكو "أنا متوترة بعض الشيء، لكني سعيدة جدا. هذه أجمل هدية يمكن أن نتلقاها في عام 2020، هذا يعطيني أمانا أكبر وشجاعة لمواصلة مكافحة العدو غير المرئي".

بدورها كانت الممرضة زويلما ريكلمي (46 عاما) "متحمسة جدا ومتوترة" أثناء تلقيها أول جرعة من اللقاح في سانتياجو تحت أنظار الرئيس التشيلي سيباستيان بنييرا. وتوجه لها الرئيس قائلا: "أنت تجسدين أمل الجميع".

أما الأرجنتين، ثاني بلد يرخص استعمال لقاح "سبوتنيك-في" الروسي بعد بيلاروس، فقد وصلت 300 ألف جرعة أولى من اللقاح من موسكو التي تبدأ حملة تطعيم الأسبوع المقبل.

في الولايات المتحدة، البلد الذي سجل أعلى عدد وفيات (أكثر من 326 ألف) وإصابات (أكثر من 18،4 مليون) بالفيروس، تفاخر الرئيس دونالد ترامب بـ"ملايين الجرعات" التي يتم توزيعها "من لقاح آمن وفعال سينقذ ملايين الحيوات"، واعتبر أنه "معجزة حقيقية في عيد الميلاد".

في حين تباطأ انتشار فيروس كورونا المستجد في أمريكا الشمالية وآسيا هذا الأسبوع، تزايد تفشيه في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا.

والمملكة المتحدة، حيث رصدت سلالة جديدة من الفيروس (باسم سارس-كوف-2)، هي البلد الذي يشهد أسرع تفش للجائحة (+61 بالمئة).

وبينما تبدأ حملات التلقيح الأحد في الاتحاد الأوروبي، فإنّ أكثر من مليون أميركي تلقوا الجرعة الأولى، وذلك منذ عشرة ايام وفق ما أعلن الأربعاء مدير الهيئة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة روبرت ردفيلد.

وفي مواجهة تفشي الوباء في البرازيل، ستمنع بلدية ريو دي جانيرو الوصول في مساء 31 ديسمبر إلى منطقة شاطئ كوباكبانا الشهير تجنبًا لتجمعات ليلة رأس السنة الجديدة.

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