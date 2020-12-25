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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يغلق منفذا حدوديا مع إيران لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:25 ص
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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قررت السلطات العراقية، إغلاق منفذ الشلامجة البري مع إيران، تطبيقا لقرار حظر السفر والحيلولة دون تفشي وانتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى العراق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع" قال عضو خلية أزمة مكافحة كورونا في البصرة، حكيم المياحي إن "الحكومة المحلية في المحافظة، أغلقت منفذ الشلامجة مع إيران أمام حركة المسافرين، وألغت جميع استثناءات السفر، بما في ذلك المرضى والطلاب".

وأكد المياحي: "توقف حركة المسافرين في المنفذ بصورة تامة"، لكنه أشار إلى أن "منفذ الشلامجة ما يزال مفتوحا أمام حركة البضائع التجارية طيلة أيام الأسبوع دون توقف، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية المشددة".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، الثلاثاء، حظر السفر لمدة 14 يوما من وإلى 8 دول بينها إيران، باستثناء استقبال الوافدين العراقيين، وإغلاق كافة المنافذ الحدودية من وإلى الدول المشمولة بالحظر اعتبارا من اليوم.

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