عداوة بين مقاتلين تؤدى إلى شجار جماعى ومعركة طاحنة على الحلبة (فيديو)

تسبب المقاتلان الروسيان ماجوميد إسماعيلوف وفلاديمير مينييف في شجار جماعي كبير خلال بطولة "AMC Fight Nights Global Winter Cup" للفنون القتالية المختلطة في موسكو.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، صعد مينييف بطل "AMC Fight Nights Global" إلى الحلبة بعد أحد النزالات، ودعا إسماعيلوف إلى خوض نزال ثأري بينهما.ونشب احتكاك بين المقاتلين بعد مشادة كلامية قصيرة بينهما، سرعان ما تحول إلى شجار جماعي، واضطرت الشرطة للتدخل لفض الاشتباك.يذكر أن المقاتلين يكنان الكراهية لبعضهما ويعتبران عدوين لدودين، وانتهى النزال الذي جمعهما في أكتوبر 2018، بالتعادل.