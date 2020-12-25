إغلاق فصل بمدرسة خاصة فى القاهرة الجديدة بسبب كورونا

أغلقت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، بمحافظة القاهرة، والشئون الوقائية للوبائيات والترصد، فصلًا بأحد المدراس الخاصة، بالإدارة، بعد ظهور حالات كورونا بين الطلاب والمدرسين.وحصلت "الدستور" على نسخة من مستند التوصية الصادرة، حيث كشفت ظهور حالة إيجابية أخرى بنفس الفصل المذكور، ما يستدعي إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا وتحويل الدراسة "أون لاين" من 23 ديسمبر، حتى 21 يناير المقبل.وشدد المنشور على ضرورة غلق المدرسة لمبنى حضانة ومبنى البنات ومبنى الثانوي ومبنى الإعدادي، حيث إن المعلمين مشتركون والباصات مشتركة بينهم.وأشار المنشور إلى أن إجمالي الحالات الإيجابية خلال آخر أسبوع (4 طلاب إيجابي - 10 طلاب مخالطين حالات إيجابية بالمنزل - 3 طلاب اشتباه - 6 مدرسين إيجابي).