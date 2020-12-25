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الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة أمريكية قد تقاضى ترامب ردا على اتهامها بتزوير نتائج الانتخابات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلنت شركة "Dominion" التي تنتج ماكينات وبرمجية للتصويت في الانتخابات الرئاسة الأمريكية أنها قد تقاضي الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ردا على اتهامات فريقه لها بتزوير نتائج الاقتراع.

وحسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز الأخبارية" قال رئيس الشركة، جون بولوس، إن "Dominion" تعتزم رفع دعاوى قضائية ضد عدة أشخاص اتهمهم بـ"الترويج ونشر هذه الأكاذيب عبر منصات إعلامية منذ يوم إجراء الانتخابات".

وأوضح بولوس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت "Dominion" تنوي اتخاذ إجراءات قضائية ضد ترامب نفسه، أن الشركة "ستنظر في كل من أطلق وكرر وضخم الادعاءات الكاذبة" التي وصفها بالافتراءات والمضرة بالنسبة إليها والانتخابات، وتابع: "لن نتجاهل أي شخص".

وسبق أن قام ممثلي الشركة بابلاغ البيت الأبيض ومحاميي ترامب بأنها مستعدة لمقاضاة الرئيس ردا على نشر الافتراءات.

وسبق أن اتهم محامي ترامب، رودي جولياني، وأحد أنصاره، سيدني باويل، "Dominion" بأنها مرتبطة برئيس فنزويلا الراحل، هوجو تشافيز، وخلفه، نيكولاس مادورو، والملياردير الأمريكي المشهور، جورج سوروس.

وتكبد الجمهوري ترامب، حسب النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية المعلنة يوم 14 ديسمبر، بعد أكثر من شهر من يوم التصويت، خسارة واضحة أمام الديمقراطي، جو بايدن، الذي حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لدى منافسه.

لكن ترامب لم يعترف حتى الآن بانتصار بايدن متحدثا عن عمليات تزوير واسعة خلال الانتخابات.

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