الأمن العراقى يلقى القبض على قتلة المحامى السلمانى والإعلام ينشر فيديو لاغتياله

أعلن جهاز الأمن العراقي، إلقاء القبض على متهمين باغتيال المحامي، عبدالمنعم رشيد السلماني، الذي قتل قبل 3 أيام في العاصمة بغداد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع" قال جهاز الأمن، في بيان: "بعد متابعة ميدانية دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي عبد المنعم رشيد السلماني، أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة ببغداد، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال العاصمة خلال اثنتين وسبعين ساعة بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين، وذلك بعد تعقبهم أثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم أثناء تنفيذ الجريمة".وأشار البيان إلى "تدوين أقوالهم أصوليا، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".