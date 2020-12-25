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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

«الشيشينى» يعلن قائمة فريق أسوان لمواجهة الجونة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:38 ص
قائمة فريق أسوان
قائمة فريق أسوان
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أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان سامى الشيشيني، قائمة فريقه لمواجهة فريق أمام الجونة، عصر الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان، والمشرف العام على الكرة - في تصريح الليلة - إن القائمة تضم 23 لاعبا هم: طلعت الجبلاوى، وخالد وليد، وعمر رضوان في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: عمرو الحلواني، وعبد الوهاب إسماعيل، وأحمد أيمن، ومحمد جابر، وأحمد سالم صافى، ومحمود شبانة، ومحمد العشري.

وأضاف: "في الوسط‬‏: هيثم الفيل، وأحمد صغيري، وعمر يوسف، ومحمد سوستة، وأحمد خالد، وأحمد فتحي، وإسلام صالح، وفي خط الهجوم: جون أفيري، وهاني رشدي، وعمر الداحي، أحمد سعيد أوكا، وإسلام سري، وعمرو ناصر".

ومني نادى أسوان بخسارته الأولى في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال الجولة الثالثة، أمام النادي المصري بثلاثية مقابل لا شيء، فيما كان الفريق قد حقق انتصاريين متتالين خلال الجولتين الأولى والثانية من الدوري أمام إنبي بنتيجة هدف للا شيء، وأمام طلائع الجيش بنتيجة هدفين لهدف واحد.

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