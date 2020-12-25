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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية: تسجيل 38 هجوما شنتها «النصرة» فى منطقة إدلب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:33 ص
ادلب
ادلب
وكالات
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي شنوا خلال الساعات الـ24 الماضية 38 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان، إنه تم رصد 38 هجومًا من أراضي سيطرة عناصر "جبهة النصرة"، بينها 21 استهدفت مواقع داخل محافظة إدلب، و2 في حلب، و9 في اللاذقية و6 في حماة.

وأشار سيتنيك مع ذلك إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في المنطقة من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية التابعة لتركيا.

ودعا نائب مدير مركز حميميم كل قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد إلى التخلي عن أي أعمال عدائية والمضي قدما في نحو التسوية السلمية في الأراضي التي تحتلها.

وتمثل محافظة إدلب آخر معقل للمسلحين بقيادة "جبهة نصرة" (التي غيرت سابقا اسمها إلى "هيئة تحرير الشام") في سوريا وتدخل ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت بموجب اتفاقات بين روسيا وتركيا في إطار عملية أستانا التفاوضية التي تشارك فيها كذلك إيران.

وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تضم كذلك أراض في حلب واللاذقية وحماة، تشمل إعلان وقف لإطلاق النار بين الجيش السوري من جهة والقوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها من جهة أخرى، وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4" وإطلاق دوريات مشتركة.

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