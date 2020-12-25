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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الصحة المغربية: اقتناء 65 مليون جرعة من لقاح كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أكد وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين في المغرب، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة بعملية التلقيح تبلغ 25 مليون نسمة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، السعيد أمزازي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن وزير الصحة أكد في عرض حول البرنامج الوطني للتلقيح ضد كوفيد-19، أن الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، بلغت مراحل جد متقدمة.

وأضاف الوزير أن تلقيح الفئة المستهدفة سيتم بشكل تدريجي ومجاني، وفقا لما ورد في بلاغ للديوان الملكي.

وفي إطار حملة وطنية تشمل كل ربوع المملكة ستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، من عاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بمنظومة التربية والتكوين والأشخاص المسنين والفئات الهشة وذلك قبل توسيعها لتشمل باقي الساكنة.

يذكر أن المغرب سجل 425 ألفا و864 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء و7130 حالة وفاة حتى اليوم الخميس، بما في ذلك 2650 إصابة و44 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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