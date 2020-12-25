مصرع عامل رخام فى مشاجرة بالقليوبية

لقي عامل رخام مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخانكة، تم نقل الجثة لمستشفى السلام، وألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة بالخانكة.وانتقل اللواء حاتم حداد، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، أن المشاجرة وقعت بين كلا من "عاطف. ع"، 49 سنة، عامل رخام، توفي أثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالوجه، وتم نقل الجثة لمستشفى السلام العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة،و"هاني. س"، 23 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وطرف ثاني "جمال. ع"، 60 سنة، ونجليه عماد وخالد.وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الرابع من الطرف الثانى بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه وفاة الأول.وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخانكة، من ضبط طرفي المشاجرة.وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.