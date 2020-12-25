بالتفاصيل.. حصاد الأداء الاقتصادى خلال 2020

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أحداث التقرير الاقتصادية التي تشمل حصاد الأداء الاقتصادي خلال عام 2020، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي عرض على إثر فيروس كورونا لصدمة من أكثر الصدمات تأثيرًا على مدي تاريخه، مقارنة بالتداعيات الاقتصادية للعديد من الأزمات العالمية السابقة، والتي كان آخرها الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 2009، ووفقًا لصندوق النقد الدولي تسببت الأزمة الراهنة في دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود اقتصادي في أول أبريل عام 2020، حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي لكافة أقاليم ودول العالم.وأوضح «عبد المنعم » فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الـثلاث الماضية ساعدت على صموده أمام الصدمة وتداعياتها، والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها، وهو ما كان موضع تقدير واهتمام من القيادة السياسية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة.كما أشار مدير مركز القاهرة للدراسات إلي إشادة كبري المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصري وتعامله مع الجائحة، فقد أعلن خبراء صندوق النقد الدولي أن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات، محققًا أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية.كما أشاد البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الطارئة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي مكنتها من احتواء الآثار السلبية للأزمة، والاستمرار في صدارة معدلات النمو في المنطقة.وأكدت وكالة موديز على أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا، كما أكدت وكالة فيتش على أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.كما صرحت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن مناخ الأعمال المصري يواصل أداءه القوي، بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ ستة أعوام خلال شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى نمو مؤشر مديري المشتريات، الذييقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إلى 51.4 نقطة، كما رفعت مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية، توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.4% خلال العام المالي الحالي 20212020.ورصد «عبد المنعم » أهم التطورات التى شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2020 على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية والمؤشرات القطاعية، وكذلك أداء السياسات الاقتصادية المختلفة ودورها في مواجهة الأزمة.المؤشرات الاقتصادية الكلية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجماليوأشار إلى أنه على النقيض من الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي لم تؤثر على النمو الاقتصادي في مصر بصورة حادة، نتيجة ضعف اندماجه في الأسواق المالية الدولية آنذاك، واعتماده بصورة أساسية على المكون المحلي والطلب الداخلي، فان الصدمة الحالية كان لها تأثير أكبر مع تعدد قنوات انتقال الأزمة الى كافة المجالات وبصفة خاصة التمويل الخارجي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات.وأضاف أنه قبل الأزمة وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الحكومة المصرية في السنوات الماضية مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.6 % خلال النصف الأول من العام المالي 2019- 2020، إلا أنه انخفض حاليًا ليصل إلى 3.6%، ومع ذلك تعد مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020.كما أكد أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصري عام 20212022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو إلى 5.6% عام 2024 2025، وترتكز هذه التوقعات على ما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، مما يجعله أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية.ونوه «عبد المنعم » إلى أنه على المستوى القطاعي؛ تباين تأثير الأزمة من قطاع لآخر، فمن الملاحظ حدوث ركود فى بعض الأنشطة الاقتصادية، وخاصة قطاعات السياحة، والصناعة، نتيجة لأزمة فيروس كورونا، على حين حافظت قطاعات أخرى على معدلات نمو إيجابية، مثل النقل والتخزين، الأنشطة العقارية، والزراعة، وارتفعت معدلات نمو بعض الأنشطة الأخرى ومنها الصحة والتعليم وتكرير البترول، وظلت قطاعات مثل الاتصالات والتشييد والبناء وقناة السويس تحقق معدلات نمو تفوق متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2019 2020.وأردف أنه مع بداية ظهور الفيروس في الصين منذ ديسمبر 2019 لم يتأثر الاقتصاد المصري بأية صدمات سواء من جانب العرض أو الطلب، وسادت توقعات غامضة حول المدى الزمنى للأزمة وديمومتها، إلا أنه مع بداية انتشار الفيروس منذ منتصف مارس تقريبًا وما تبعها من إجراءات احترازية، تعددت قنوات انتقال الأزمة وتضررت كافة القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاعات الأكثر ارتباطًا بالعالم الخارجي وحركة التجارة الدولية، وكذلك القطاع غير الرسمي الذي كشفت الأزمة عن الكثير من مواطن ضعفه خاصة قدرته على النفاذ الى مصادر التمويل.