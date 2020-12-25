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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد: تراجع حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:45 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
وكالات
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أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي تراجع حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية المبلغ عنها إلى 60.4 بالمئة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 61.2 بالمئة في الربع الثاني.

وكانت حصة الدولار 61.5 بالمئة من الاحتياطيات الإجمالية قبل عام، غير أن النسبة تراجعت لربعي سنة متتاليين.

تتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة وتستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها. ويحدث أحيانا أن تستخدم البنوك المركزية تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية.

وبحسب أرقام صندوق النقد، زادت الاحتياطيات العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 12.254 تريليون دولار في الربع الثالث، من 12.012 تريليون في الربع الثاني.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات بالدولار الأمريكي 6.937 تريليون دولار، بما يعادل 60.4 بالمئة من الاحتياطيات المجنبة في الربع الثالث. كانت الاحتياطيات الدولارية 6.899 تريليون دولار في الربع الثاني، أي 61.2 بالمئة.

ووفقا لبيانات صندوق النقد، استقرت حصة اليورو من الاحتياطيات العالمية عند 20.5 بالمئة في الربع الثالث، مقارنة مع 20.1 بالمئة في الربع الثاني.

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