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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تسليم 3 جمعيات تنمية جرارات زراعية ومفارم لخدمة أهالى الوادى الجديد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
تسليم 3 جمعيات تنمية
تسليم 3 جمعيات تنمية جرارات
محمد مهدي
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أكد محمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالوادي الجديد، خلال لقائه بالجمعيات التي تتسلم مشروعات إدارة التنمية، أن مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي تغزو الصحراء الغربية لتنمية وتطور وتعمل علي رفاهية الإنسان ومعاونته لتحويل الصحراء إلى جنة وتحقق استحقاقات التنمية وتنفيذ خارطة الطريق تحت قيادة حكيمة ومخلصة تطوع وزارتها لخدمة مواطني الوادي الجديد.

أعطى العديسي إشارة البدء لثلاث جمعيات للتحرك إلى مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع لاستلام الجرارات الزراعية والمفارم والمكابس.

وتسلمت جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالبشندي، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بعزب القصر بالداخلة 2 جرار زراعي 3 ومفارم لمخلفات النخيل 3 ومقاطير 3 مكبس زراعي لتخدم عملية الزراعة للمزارعين بنطاق كل جمعية وبسعر التكلفة للمواطن.

وأكد أشرف آدم مدير إدارة التنمية بالمديرية أن الادارة رشحت تلك الجمعيات وفق احتياجات المناطق التابعة لها ودراسات الجدوى المعدة، مؤكدًا على استخدام المفارم الخاصة بمخلفات النخيل لاستخدامه في الأسمدة العضوية وغيره بدلًا من تركها ما يزيد من الحرائق.

وقدم رؤساء مجالس الإدارت الشكر لكل القيادات بالوزارة وعلى رأسهم وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

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