رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء داخلية 4 دول إفريقية يقررون تعزيز التعاون لمكافحة شبكات الإتجار بالبشر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:21 ص
وزير الداخلية الموريتاني
وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم
أ ش أ
طباعة
قرر وزراء داخلية موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا في ختام مؤتمر تشاوري عقدوه عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، تعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتهريب.

وأكدت الدول الغرب إفريقية الأربع - في بيان صدر في ختام اجتماعهم، وبثته الإذاعة الموريتانية - العمل على بناء القدرات وتحسين تجهيزات قوات الأمن المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، بدعم من الشركاء.

وخلص وزراء الداخلية إلى إنشاء إطار عمل تشاوري غير رسمي يتألف من قادة الهياكل المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتسيير الحدود في الدول الأربع، يليه عقد اجتماعات شهرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وبعد ذلك سيعقد اجتماع وازري لتقييم النتائج واتخاذ القرارات المناسبة.

وكان وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق قد دعا - في الاجتماع - إلى تدارس حجم التحديات التي تواجهها هذه الدول الواقعة على الطريق الرابط بين غرب إفريقيا والأطلسي، من خلال تأثرها بفعل ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر والإمكانات المتاحة لوضع آلية لمواجهة التحدي الذي تفرضه ظاهرة تدفق المهاجرين بشكل مشترك عبر تفعيل آليات الرقابة والتعاون الأمني بهذا الخصوص.

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة - خلال العام الحالي - وفاة ما يزيد عن 510 مهاجرين، كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري، وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة على مدى الاعوام الماضية.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

محمد صلاح يحتفل مع أسرته بالكريسماس

من هي نيكول سعفان الذي أثارت غضب أصالة من طارق العريان

إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

الصور

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

الأكثر قراءة

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

تفاصيل إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

«الشيشينى» يعلن قائمة فريق أسوان لمواجهة الجونة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر «الشعب ومسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي»

الكتب الفكرية الأبرز لعام 2020 «الستينيات» و«الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين»

محب جميل يكشف وقائع الليلة الأخيرة فى حياة عبد المطلب

بالأسماء.. الكتب الفكرية الأكثر أهمية فى 2020