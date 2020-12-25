تونس: شفاء 97 ألفًا و776 حالة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 97 ألفًا و776 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 126 ألفًا و752 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 6 آلاف و418 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 303 حالات، إلى جانب 100 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف 324 حالة، فيما سجلت 1752 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 126 ألفًا و752 حالة.