رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: شفاء 97 ألفًا و776 حالة من كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 97 ألفًا و776 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 126 ألفًا و752 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 6 آلاف و418 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 303 حالات، إلى جانب 100 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف 324 حالة، فيما سجلت 1752 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 126 ألفًا و752 حالة.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

تفاصيل إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

الصور

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

الأكثر قراءة

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

تفاصيل إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

«الشيشينى» يعلن قائمة فريق أسوان لمواجهة الجونة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر «الشعب ومسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي»

الكتب الفكرية الأبرز لعام 2020 «الستينيات» و«الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين»

محب جميل يكشف وقائع الليلة الأخيرة فى حياة عبد المطلب

بالأسماء.. الكتب الفكرية الأكثر أهمية فى 2020