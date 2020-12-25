رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا الداخلية والدفاع فى السودان يؤكدان الجاهزية لتأمين المدنيين بدارفور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
الطريفي إدريس دفع
الطريفي إدريس دفع الله وزير الداخلية السوداني
أ ش أ
طباعة
أكد الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله وزير الداخلية السوداني، واللواء يس إبراهيم وزير الدفاع السوداني، جاهزية الوزارتين لتأمين وحماية المدنيين في ولايات دارفور.

وذكرت الشرطة السودانية، في بيان، أن وزير الداخلية التقى، في مكتبه اليوم، مع وزير الدفاع، بحضور الفريق شرطة خالد مهدي إبراهيم نائب المدير العام المفتش العام للشرطة، والفريق شرطة زين العابدين عثمان رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني.

وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية بالسودان، والتحديات الراهنة وأوجه التنسيق المشترك، بجانب التأمين على الترتيبات الأمنية والإدارية عقب خروج بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور (يوناميد)، وفق التاريخ المحدد وتنفيذ خطة حماية المدنيين بولايات دارفور تحقيقا لسيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة بتوفير الأمن والاستقرار بالسودان.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة للاهتمام بأسر الشهداء والمصابين والمتقاعدين، بجانب توفير الخدمات اللازمة لهم، وترحم الوزيران على أرواح "شهداء الوطن والواجب" من منسوبي القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى، متمنين الشفاء العاجل للمصابين والمرضى.

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

الصحة المغربية: اقتناء 65 مليون جرعة من لقاح كورونا

محمد صلاح يحتفل مع أسرته بالكريسماس

الصور

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

الأكثر قراءة

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

تفاصيل إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

«الشيشينى» يعلن قائمة فريق أسوان لمواجهة الجونة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر «الشعب ومسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي»

الكتب الفكرية الأبرز لعام 2020 «الستينيات» و«الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين»

محب جميل يكشف وقائع الليلة الأخيرة فى حياة عبد المطلب

بالأسماء.. الكتب الفكرية الأكثر أهمية فى 2020