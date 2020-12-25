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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25-12-2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يقدم لكم  «الدستور» أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25-12-2020 وآخر ما سجله سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يبحث عنه كثيرون بشكل يومي، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

علي المستوي المحلي، شهدت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، تراجعًا ملحوظًا بعد أن سجل انخفاض 3 جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب 813 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.

ويقدم موقع "الدستور" في تقريره اليوم، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25-12-2020


سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 699 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 813 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 931 جنيهًا.


و عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.05%، وصعد سعر الأوقية 0.89 دولارًا، لتسجل الأوقية 1873 دولارا، في الساعة 12:41 ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم كما تشير التوقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه من المرتقب أن ترتفع أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي، مدعومًا بتراجع سعر الدولار وانتشار جائحة كورونا بشكل قوي.

جدير بالذكر أن الطلب على الذهب يرتفع حيث يكون الملجأ الآمن عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات.

ويذهب المحللون إلى أن الذهب سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين العام المقبل بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي.

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