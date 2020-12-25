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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 25-11-2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم الجمعة 25-11-2020، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.

في السوق المحلي، يواصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، وبلغ متوسط سعره اليوم مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

ونرصد لكم في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، داخل سوق تداول العملات، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 25-11-2020

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع ووصل في بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

جدير بالذكر، أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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