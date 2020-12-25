أغلقوها وانصرفوا.. استبعاد مدير ووكيل مدرسة ابتدائية بكفرالشيخ

قرر الدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق التعليمية بكفر الشيخ، استبعاد مدير ووكيل مدرسة عزبة خميس الابتدائية، والتابعة لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وإحالة أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة إلى الشؤون القانونية بديوان عام الإدارة لتركهم العمل قبل موعد الانصراف.جاء ذلك أثناء متابعة المدير العام للمدارس للوقوف على مدى انضباط هيئة التدريس بمدارس الإدارة والاستعداد لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020-2021.وأوضح صديق، في بيان، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالمتابعة الميدانية للمدارس للاطمئنان على مدى انضباط العاملين والاستعداد لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020-2021.