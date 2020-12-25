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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة توقف الدراسة بجامعة جنوب الوادى بسبب كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
قنا: إسلام البكري
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أصدرت جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، مساء الخميس، بيانا هاما للرد على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن توقف الدراسة في الجامعة وكلياتها على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الدراسة بالجامعة مستمرة ولا توقف للعملية التعليمية بالجامعة والمحاضرات في مواعيدها ولا توجد أي قررات بتوقف الدراسة والتي تسير وفق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة قد خصصت في وقت سابق حجرة للعزل في المستشفى الجامعي لأي حالة يظهر عليها أي أعراض، لافتًا إلى أن الحالة في الجامعة طبيعية وإدارة الجامعة تتفقد الحالة الدراسية يوميا بجميع كليات ومعاهد الجامعة المختلفة بشكل مستمر.

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