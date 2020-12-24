«قعدت معاه عشان أطمّنه».. وزير الشباب يؤكد لقاءه بفرجاني ساسي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نجوم وأبطال العالم في كمال الأجسام هنأوا بيج رامي بالبطولة، وهذا شرف كبير، كما أن الناس ربطت بين بيج رامي ومحمد صلاح في النجاح.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الخميس: "أنعي رحيل المستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك"، متابعًا: "بدأنا الإجراءات وتواصلنا مع وزارة العدل لتعيين بديل للمستشار بكري".





وتابع وزير الشباب والرياضة: "قابلت فرجاني الساسي ولكن لا نتدخل في ملف تجديد اللاعبين.. قعدت معاه عشان أطمنه".