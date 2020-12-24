تشميع 5 ورش مخالفة لمواعيد الغلق بأسوان (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة برئاسة قاسم معتصم نائب رئيس المدينة لقطاعي غرب وجنوب، للمرور على الورش المخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق.شارك في الحملة أشرف جلال نائب رئيس حي جنوب والعاملين بالحي، وعلي عبد الله مدير رخص المحلات، وأسفرت عن غلق وتشميع فوري لـ5 ورش مخالفة لمواعيد الغلق، وغلق مخزن خردة بمنطقة سكنية، مخالفًا قرار السيد محافظ أسوان.جاء ذلك في إطار تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات السيد العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة اسوان.