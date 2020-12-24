«كفر الشيخ» تخفض قوة العمل بالمحافظة لـ50% بسبب كورونا

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ قرارًا حمل رقم 1227 لسنة 2020 تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والكتاب الدوري الصادر من رئاسة الوزراء "هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بديوان عام المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والمديريات المتعددة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة بما لا يتجاوز 50% من القوة الإجمالية، على أن يكون بالتناوب يوميًا بين الموظفين، وتحت إشراف رئيس الجهة بحيث لا تقل نسبة الحضور للموظف شهريًا عن 50% من الأيام المقررة للحضور قانونًا، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.واستثنى القرار بعض الجهات من تخفيض عدد العاملين بها وهى المستشفيات، الإسعاف، خدمات المياه والصرف الصحي، الكهرباء، وخدمات النقل، أو بناءً على عرض رئيس الهيئة، طبقا للقواعد التي يراها رئيس المرفق.جاء ذلك بناءً على ما تقرر من الحكومة خلال الأيام الآخيرة، بتخفيض عدد العمالة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ووجه المحافظ كل رؤساء المصالح بتنفيذ قراره.