كاثوليك المنوفية يحتفلون بعيد الميلاد المجيد (صور)

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة لقطات من قداس احتفال كاثوليك المنوفية بعيد الميلاد.وتحتفل الكنائس الغربية في مصر وعلى رأسها الكاثوليكية برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق والروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، والأسقفية برئاسة المطران منير حنا، اليوم وغدًا بقداسات عيد الميلاد المجيد بنسب حضور تتراوح بين 25-40% من سعة الكنيسة الاستيعابية.