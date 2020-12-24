نائب محافظ السويس يزور كنيسة الفرنسيسكان للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

زار نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أقباط كنيسة الآباء الفرنسيسكان للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.جاء ذلك برفقة العميد بهاء عبد الرحيم قائد الفرقة 19 نائبًا عن قائد الجيش الثالث الميداني، والدكتور دسوقي عيد نائب رئيس جامعة السويس، لتقديم التهاني للأب جوزيف وهيب راعي كنيسة الفرنسيسكان، والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، واقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة.وأكد نائب المحافظ، أنه تم إلغاء جميع الاحتفالات وفقًا لقرار مجلس الوزراء منعًا لانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على الحضور ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحتزارية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وشارك تقديم التهنئة كل من الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلس الشيوخ بالسويس، وممثلي مديرية الأمن، ورؤساء الأحياء، ومديري المديريات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالسويس.