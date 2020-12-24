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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب أدوية وهواتف محمولة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:55 م
جمارك أرقين
جمارك أرقين
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين، برئاسة حمدي محمد مكي، من ضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام القانون.

وبناءً على مذكرة معلومات من النقيب محمد بكري، رئيس وحدة البحث الجنائي ومعاونه طاهر شحاتة، والمقدم محمد إسماعيل، رئيس وحدة المفرقعات بالمعبر والسيد عبد الفتاح، مسئول الأمن الجمركي مفادها اعتزام كل من م.م.ع، والسائق ع.أ.م، سودانيين الجنسية تهريب هواتف محمولة وأدوية في الحافلات القادمة من الخرطوم.

بالعرض على حمدى مكي، مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه مأموري الجمرك لتفتيش الراكب وامتعته الشخصيه، فتبين وجود 8 هواتف محمولة ماركة آيفون و138 علبة التروكسين 50 و100 مللي و8 علبة نيوميركازول و9 حقنة RH و8 حقنة زوميتا مخبأة داخل الأمتعة الشخصية والأتوبيس.

قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمي 37 و38 لسنة 2020 وحررهما محمود مختار وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة.
جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب أدوية وهواتف محمولة
جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب أدوية وهواتف محمولة
جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب أدوية وهواتف محمولة
جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب أدوية وهواتف محمولة

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