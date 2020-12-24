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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: 617 ألفا تلقوا جرعة لقاح كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:54 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تلقى 616 ألفا و933 شخصا في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19" تصنعه شركتا فايزر وبيونتيك، حسبما أعلنت الإدارة الصحية في بيان عبر البريد الإلكتروني، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن هذا العدد من الأشخاص تم تطعيمهم في الفترة من 8 إلى 20 ديسمبر.

وذكر البيان أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في إنجلترا بلغ 521594 واسكتلندا 56676 وويلز 22595 وأيرلندا الشمالية 16068.

وتابع البيان أنه يتم إعطاء التطعيمات للمقيمين في دار الرعاية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر والعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضافت الإدارة الصحية أنه خلال الأسابيع والأشهر القادمة سوف يزداد معدل التطعيم مع توفر المزيد من الجرعات وسوف يستمر البرنامج في التوسع مع تقديم المزيد من اللقاحات مباشرة إلى دور الرعاية.

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