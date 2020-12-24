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محافظات

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:53 م
إزالة فورية لمخالفات
إزالة فورية لمخالفات بدمياط
حسام فهمي
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نفذت شرطة المرافق بدمياط، برئاسة العميد أشرف الصعيدى، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، حملة لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات على الطريق العام لتيسير الحركة المرورية والمشاة.

وأسفرت الحملات المُنفذة خلال هذا الأسبوع بمدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا ورأس البر والتى جاءت بحضور رئيس شرطة المرافق والنقيب طارق أنور رئيس عمليات مدينة دمياط عن تحرير عدد ٤٦٢ محضر بعد ضبط مخالفات تعددت ما بين إشغالات وبائعين متجولين وأيضا رصد مخالفات بيئية، كما أسفرت عن تنفيذ الإزالة تجاه ٤٢٧ مخالفة تعدِ على الطريق العام، ومصادرة ٢٥١ مضبوطات متنوعة، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط
تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط
تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط
تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط
تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط
تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط
تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط
تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

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