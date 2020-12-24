2020 عام العزلة المثمرة

عام 2020 كان عام العزلة بامتياز، رغم أنه سيخلده التاريخ بأنه عام الجائحة التي أربكت العالم، إلا أن الكثير من الكتاب استغلوه، وجعلوا تلك العزلة تزهر كتابات جديدة ومغايرة.زين عبد الهادي: عام منجز وكبير على صغر حجمهوعن أهم إنجازات العزلة وجديد كتابنا في عام الجائحة، يقول الروائي والأكاديمي زين عبد الهادي، "شخصيا استطعت إنجاز مجموعة من الكتب التي ستنشر تباعا، هذه الكتب وددت من سنوات طويلة كتابتها، لكن أزمة الزمن والفراغ المطلوب لها كانا عائقا عن أن أنتهي منها، الكتاب أو العمل الأول عن "الحداثة وما بعد الحداثة في الأدب والعلم والفن"، وهو كتاب في جزئين عن موضوع لم يأخذ حقه حتى الآن من الفهم والنقاش العقلي والمجتمعي، لأن الحداثة مقصود بها انتقال المجتمع الانساني درجات على سلم التطور الاجتماعي والثقافي والقانوني والاقتصادي والصناعي، وهذا لم يحدث إطلاقا في الشرق بهذا المعنى، ربما أصبحنا قريبين من مفهوم الحضارة الغربية لكننا لم نخترع شيئا أو نستحدث شيئا، وحين أتت موجة ما بعد الحداثة لم نكن قد انتهينا من موضوع الحداثة بعد، وهنا أصبحنا جميعا في مأزق وجودي، وهكذا.. كان لابد من تغطية الموضوع عبر مجموعة من الفصول التي تناولت قضايا في الحداثة لم يعيرها أحد التفاتا، بالإضافة إلى أن هذا العمل يضم أكثر من مئة 100 رواية تنتمي لظاهرة مابعد الحداثة مع ملخص لكل رواية، مما يضع الكتاب في مرتبة مختلفة عن أي عمل سابق".ويضيف "عبدالهادى": إن العمل الثاني هو رواية بعنوان "زينب" والحقيقة أنا استحضر فيها روح أمي، لأحكي عن جانب مهم في الشخصية المصرية، أيضا أعتقد أن أحدا لم يتناوله من قبل، وأنا مهتم للغاية بمحو فكرة الذكورية في المجتمع المصري، على الرغم من كل ما يحدث، وإعطاء المرأة حقها التاريخي والإنساني في تحمل مسئولية الحياة إلى جانب الرجل، زينب رواية عن المرأة والخيال الإنساني ومدى عمقه وجماله، وهي رواية صغيرة الحجم لكني هذه المرة أراهن على أنها ستكون عملا فارقا إن لم يكن في الرواية العربية فهي عمل فارق في مسيرتي الشخصية في الكتابة، فأخيرا حل الهدوء لأكتب دون لهاث أو ركض خلف الزمن، كنا بحاجة صديقي العزيز إلى أن يتوقف الزمن، لنفعل ذلك ككتاب وعلماء ومحبين للحياة الإنسانية.الروائية والمترجمة زينب محمد عبد الحميد: 2020 عام العزلة المثمرةتقول الكاتبة الروائية والمترجمة زينب عبد الحميد: بدأ هذا العام ثقلا لم ينج منه الجميع، لم يخل يوم من الفقد والخسارة، كما تراجعت الكثير من مشاريع النشر، ولم يقدم سوى عدد قليل على إصدار بعض الأعمال في نوع من الشجاعة تحسب لمثل هذه الدور، بشكل شخصي تأثرت بهذا التراجع بعد أن توقعت صدور عدد من الترجمات المتأخرة في هذا العام، إلا أنني مثل الكثير أدفع ثمن هذا العام الثقيل، لكني رغم هذا الثقل أسعد بنشر عمل من ترجمتي جوزيف فوشيه "سيرة سياسي" للكاتب "ستيفان زفايج" ليسعدني بوصوله، وكذلك أجد له إلى الآن صدى طيب وإشادة بالترجمة.وتضيف زينب عبد الحميد: "أما العزلة المفروضة والتي تبدو مملة للكثيرين فهي مأرب كثير ممن يعملون في المجال الفكري والثقافي؛ العزلة صديقة الإنجاز والاطلاع والتفكير والكتابة".وتؤكد: "كانت عزلتي مثمرة وأسفرت عن كثير من القراءات والاكتشافات (الكتاب دومًا كشف متجدد لا يخلو من عالم جديد مع كل قراءة له). توحي العزلة بإلهامات جديدة، وتكشف لنا مواهب لدينا لم نكن لننتبه إليها لولا الوقت، لم يبخل العام قبل الانتهاء بثراء جديد إذ اتفقت على ترجمة جديدة كانت أولى أحلامي في الترجمة وها هي تغدو بين يدي مصادفة لينتهي العام بإنعاش أحلام قديمة.محب جميل: أنجزت في عزلتي كتاب "عبد المطلب سلطان الغناء"يشير الكاتب والباحث محب جميل: "بالرغم من أن هذا العام كان صعبًا، فإنني حاولت قدر المستطاع استغلال الأوقات في إنجاز كتابي الأخير (محمد عبد المطلب سلطان الغناء)، كانت رحلة طويلة بين الأرشيفيات، وقصاصات الأوراق القديمة، والمراجع، والتسجيلات الصوتية، حاولت عبر هذا الكتاب أن أصل نقاط الدائرة التي بدأتها في (فتحية أحمد مطربة القطرين) و(صالح عبد الحي فارس الطرب).وبالرغم من الاختلاف في طريقة تنفيذ كل من هذه الأعمال، فإنني أظنّ أن المنهج كان واحدًا. فالكتاب الأخير لم يختلف عما سبقه في التوثيق، والتأكد من صحة المعلومات على عدّة أصعدة، ورد كل معلومة إلى مصدرها السليم.ويلفت محب جميل: "كنت أظن أن توافر المعلومات عن عبد المطلب سيجعل المهمة أسهل من ذي قبل، لكنني اندهشت من هذا التناقض في المعلومات التي بداخل المواد الأرشيفية، واختلاف تفاصيل واقعة ما من مصدر لآخر، وربما يزيد من صعوبة الأمر أن تاريخ الواقعة نفسه قد يختلف! فكان لا بد من إعمال المنطق، والمطابقة التاريخية لكل ما كُتب. ولكنني أظن أيضًا أن الأوقات الصعبة التي مر بها العالم، قد تركت مساحة ما لإعادة التفكير في أمور عدّة في الحياة، تتعلق بعلاقتنا مع المحيط الذي نعيش فيه، وطريقة نظرتنا للأمور إلى جانب التأكيد على عنصر الصبر الذي وفقدنا جزءًا كبيرًا منه مؤخرًا للأسف".وتابع: صحيح أن العزلة تؤدي في بعض الأحيان إلى الارتباك، والخمول، وفقدان تواصلنا مع الآخرين لكن علينا في النهاية أن نتآلف معها، ونتعايش بالطريقة التي تهدأ من ربما عبير درويش: عام خالف كل التوقعات.واستكمل: خالفت 2020 التوقعات بزوال الوباء، والتغلب عليه لكن أيضا مع ازدياد الوضع سوءا بالفقد للكثيرين ولضحايا الأدب من الفيروس المستجد، لكن ربما كان للبعض الآخر فرصة للإنتاج والخلق الإبداعي، بالنسبة لي لا أستطيع أن أقول إنها مجحفة بالكامل، لكن كان الوقع الأقسى على دور النشر وهذا ما لم يشر أحد إليه بالصورة الوافية من قبل، ورغم إنني أدرك إن صدور روايتي سماء قريبة من الأرض في هذا التوقيت قد ظلمها، وهو أواخر عام 2019 وعدم الاحتفاء بها -كما ينبغي- كان مقررا لها مناقشتها بمكتبة الإسكندرية، لكن تشاء الظروف تأجيل الكثير من الندوات ووقف نشاط المختبر مؤقتا، لكن هذا العام كان له الوجه المشرق وبعض المنح التي لا يستهان بها؛ فمثلا منحت فيها جائزة كبرى-بالنسبة لي- وهي الجائزة الخاصة للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في القصة القصيرة يوسف أبو رية، وكان في مطلعها فوز نصي الجدار الرابع بالجائزة الثالثة على مستوى العالم بمهرجان أيام المونودراما، وهي أولى تجاربي لكتابة المسرح.واستطرد: ثم إحقاقا للحق يجب أن أقول إن عزلة هذا العام أفرزت الكثير من المتع القرائية، وأحدثت تقاربًا عائليًا قلما وجدناه في الظروف العادية، وأضافت منجزًا إبداعيًا لكثيرين وأنا منهم، فأنا أتممت روايتي الثانية وعلى وشك مراجعتها، وشاهدت الكثير من الأفلام وهي متعتي الثانية التي تضيف لي الكثير من المعرفة، والكثير الكثير من المرح.الضغوط، ولا تدفعنا إلى ما هو أصعب.