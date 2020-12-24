المطران جورج شيحان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

بدأ القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف المارونية، حيث ترأسه المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية ويشاركه الآباء الكهنة نادر جورج، نبيل هب الريح، جو طيره، جورج خطار.وقدمت جوقة القديس يوسف مجموعة من تراتيل الميلاد بقيادة الخوري جورج خطار، كما شارك بقراءة الإنجيل الشيخ مجدي الجميل الرئيس الفخري للمركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة.وحضر القداس للتهنئة اللواء هاني القاضي مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء منتصر فخر الدين مندوبا عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الشيخ أحمد محمد داود واعظ عام ممثلا عن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، النائب فؤاد القاضي عضو مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له والدكتور أشرف حاتم عضو مجلس النواب عن الظاهر، وإبراهيم المصري أمين حزب مستقبل وطن بالظاهر.