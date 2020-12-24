الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر «الشعب ومسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي»

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب «مسرح الشعب» للدكتور علي الراعي، الكتاب الذي تفرغ لأجله 6 سنوات ما بين أعوام 1968 و1973 في ثلاثة كتب بحثت في أصول الظواهر المسرحية بمصر وتؤكد هدف صاحبها وقناعته بالشعب صاحب الحق.ويقدم الكتاب بانوراما وافية ودراسة تحليلية لظواهر المسرح المصري وصولًا للقرن العشرين، ففي كتابه الأول "الكوميديا المرتجلة" ينفض الغبار عن فناني مسرح الارتجال ويؤكد على قيمته وقيمة الممثل ويعرض مجموعة من النصوص التى حفظها التاريخ لفناني الارتجال، وفي الثاني يبدأ من مقامات بديع الزمان الهمذاني وتلميذه الحريري وصولا إلي الريحاني والكسار وبعد الكوميديا المرتجلة وفنون الكوميديا فتح الراعي ملف الميلودراما المسكوت عنه في الكتاب الثالث، وصدر في سلسلة نصوص ودراسات مسرحية التى يرأس تحريرها د. علاء عبد العزيز شكر خاص للأستاذة ليلي الراعي التى منحت الهيئة العامة لقصور الثقافة حق طبع الكتاب الذي يصدر في إطار الاحتفال بمرو 150 عاما علي ولادة المسرح المصري في العصر الحديث، مع كتاب مسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي عن سلسلة آفاق عالمية التي يرأس تحريرها أنور إبراهيم ترجمة الكاتب المسرحي إبراهيم رمزي ودراسة وتحقيق دكتورة نجوي عانو.