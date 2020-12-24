رئيس مدينة مطروح يطالب المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء

طالب رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أصحاب المباني المخالفة بسرعة التقدم إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة للتصالح على مخالفات البناء.وأكد على عدم الانتظار حتى آخر يوم للتقديم لعدم الزحام والتكدس في ظل جائحة فيروس كورونا مشيرا إلى أن آخر موعد للتصالح 31 ديسمبر حتى لا يتعرض ملاك المبانى المخالفة لتطبيق القانون بكل حزم علي مخالفات البناء.ووجه للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح سرعة استكمال ملفات التصالح لبدء اللجان في أعمالها وحصر مخالفات البناء والانتهاء منها.