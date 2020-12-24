كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا للأقباط الكاثوليك احتفلت بقداس عيد الميلاد المجيد.وأضاف الأنبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه ترأس القداس الإلهي الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة والقائم بأعمال الدلتا، واحتفل بحضور مع الشعب والشمامسة، متمنيًا ميلاد جديد للمسيح في قلوب كل الحاضرين.وتحتفل الكنائس الغربية في مصر وعلى رأسها الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق والروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني والأسقفية برئاسة المطران منير حنا، اليوم وغدا بقداسات عيد الميلاد المجيد، بنسب حضور تتراوح بين 25: 40% من سعة الكنيسة الاستيعابية.