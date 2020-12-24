«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى القديسة أوجيني العذراء والشهيدة

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بذكرى عيد القديسة أوجيني العذراء والشهيدة.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت القديسة اوجيني في روما في سنة 280 ميلادية، ونالت ثقافة عالية وتعلمت مبادئ الفلسفة والعلوم، فعل الروح القدس بداخلها وجعلها تؤمن بالمسيح يسوع له كل مجد فطلبت ان تعتمد وتصير مسيحية، أعطي الله اوجيني موهبة شفاء الأمراض وانتشر خبرها في أنحاء الإسكندرية.وأضاف: «قبض عليها بحجة إنها تبشر بدين غير مسموح به وتحتقر الآلهة والأوثان وألقاها في السجن ثم قدمها للمحاكمة لم يستطيع والدها فيلبس أن يجمع بين خدمة الإمبراطور الوثني وخدمة الرب يسوع المسيح فقدم استقالته والتحق بالكنيسة وكرس حياته لخدمة المحتاجين والفقراء"وتابع: «أرادت زوجته القديسة كلوديا أن ترجع الي بلدها فقامت وجمعت أولادها فغادروا الإسكندرية وسافروا الي روما والتقوا بعشيرتهم فوجدت اوجيني فرصة لتعظ كل من يقابلها عن المسيح، فأمر الإمبراطور بتعذيبهم ثم قتلهم بحد السيف فذبحهم العسكر وأماتوهم أما أوجيني فقد رماها الغوغاء في نهر التيبر حقدا لأنهم عرفوا أنها كانت السبب في تحويل والديها وأخوتها وكل عشيرتها إلى الإيمان بالمسيح يسوع، لكن أراد الله أن يكرمها فعثر بعض المسيحيون علي جسدها الطاهر فأخذوه بإكرام ودفنوه في مقابر بقرب مدينة لاتينا وبعد ذلك أقيمت كنيسة باسمها ونقل اليها جسدها الطاهر».