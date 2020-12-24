فلسطين: لا وفيات أو إصابات بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:56 م
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بعدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم.
وأشارت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أنه لليوم السادس على التوالي، لم تسجل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 332، والإصابات عند 8767 حالة.
وأشارت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أنه لليوم السادس على التوالي، لم تسجل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 332، والإصابات عند 8767 حالة.