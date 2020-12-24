فلسطين: لا وفيات أو إصابات بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بعدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم.وأشارت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أنه لليوم السادس على التوالي، لم تسجل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 332، والإصابات عند 8767 حالة.