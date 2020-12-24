فعاليات اليوم الثالث للرياضة الروحية بكنيسة القديسين بأبو قرقاص

أقيمت فعاليات اليوم الثالث للرياضة الروحية، بمناسبة صوم الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وذلك بكنيسة القديسين بطرس وبولس بعزبة فانوس بأبو قرقاص، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك.بدأ اليوم بتقديم فريق الكورال بعض الترانيم والتأملات الروحية، ثم كلمة العظة من الأب تيموثاوس نبيل، راعي كنيسة العائلة المقدسة بملوي حول إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأول، كما تضمن اليوم أيضًا مدائح شهر كيهك.وتحتفل الكنائس الغربية في مصر، وعلى رأسها الكاثوليكية برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، والروم الارثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، والاسقفية برئاسة المطران منير حنا، اليوم وغدا بقداسات عيد الميلاد المجيد، بنسب حضور تتراوح بين 25: 40% من سعة الكنيسة الاستيعابية.