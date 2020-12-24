تثبيت أسعار تصدير الغاز الروسي إلى بيلاروس في 2021

ذكرت وزارة الطاقة في بيلاروس (روسيا البيضاء) اليوم، أن أسعار شراء الغاز الطبيعي من روسيا خلال العام المقبل هي عمليا نفس أسعار العام الحالي.وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الغاز الآن "أقل بشدة" من تلك الأسعار التي تم التعاقد عليها مع الحكومة الروسية في عام 2011، لكنها لم تعلن تفاصيل الأسعار ولا المعادلة المستخدمة في تحديدها.وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن السعر الذي تدفعه بيلاروس لشراء الغاز الروسي خلال العام الحالي وهو 127 دولارا لكل 1000 متر مكعب يعتبر "مبالغا فيه" مقارنة بأسعار السوق العالمية.وقد وقعت شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الروسي برتوكولا مع بيلاروس بشأن أسعار إمدادات الغاز خلال العام المقبل.