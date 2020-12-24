الكتب الفكرية الأبرز لعام 2020 «الستينيات» و«الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين»

تواصل "الدستور" رصد أهم الكتب الفكرية والتي أثارت حفيظة الكتاب المصريين وحرضتهم على مطالعتها، لتكون إحدى أبرز الكتب لهذا العام، وذلك عبر طرح السؤال حول أهم الكتب الفكرية الأبرز التى لعام 2020.الكاتب زين عبد الهادي: "الستينيات" لآرثر مارويكيقول الكاتب زين عبدالهادى إن "الكتاب الذي قرأته هذا العام هو كتاب بالإنجليزية بعنوان "الستينيات: الثورة الثقافية في بريطانيا، فرنسا، إيطاليا والولايات المتحدة، بين 1958 (حوالي) – و(حوالي) 1974" لآرثر مارويك، وهو من منشورات بلومزبري، ونشرته مطبعة جامعة أكسفورد عام 1998، والكتاب الحقيقة يمثل لي شخصيا تحديا ضخما على المستوى الفكري، والثقافي، لأنه يحدد مجموعة من القضايا التي اهتمت بها الشعوب الغربية في تلك الفترة، الستينيات فترة مزدحمة ومتخمة بالأحداث والدول الأربع التي يتناولها الكتاب تمثل أهم نقاط التغير الجغرافي الذي حدث على المستوى العالمي، والدول أصحاب ظاهرة الأكثر تأثيرا على العالم في تلك الفترة، ومهما كتب عن الستينيات فالحقيقة أن هناك الكثير من الحقائق التي يجب علينا إعادة اكتشافها".وأضاف: "ثمة أحداث سياسية وتاريخية ضخمة في الشرق الأوسط قد حدثت أيضا، الكتاب لا يلتفت إلى ذلك مطلقا، بل يتناول الأحداث التي قادها جيل التمرد في تلك الدول، كانت ثورة الهيبيز في الولايات المتحدة والعائدين من فيتنام، وانضمت إلى ذلك قائمة طويلة من القضايا لا تقل أهمية، منها ما يتعلق بالبيئة وسباق التسلح والأسلحة النووية وقضايا الطلاق والإجهاض والحقوق السياسية للأقليات، كما تغير مفهوم الفن والثقافة، وتصاعد زخم تيارات ما بعد الحداثة الذي غير هو الآخر تماما من فكرة اتباع النموذج الأبوي في كل المجالات، وصولا لمبدأ أن كل جيل له تطلعاته وأحلامه التي تختلف بالضرورة عن جيل الآباء، بل إن هناك قطيعة يجب أن تتم مع هذا الماضي، فالماضي في رأيهم مشوه وغير حقيقي ولا يعبر عن طلباتهم ولا أمانيهم، وكان السبيل الوحيد لإظهار هذا التغيير هو إخراج ديجول من الحكم مثلا في فرنسا، وكذلك نيكسون وما مثله من كوارث في حياة الشعب الأمريكي، وفي بريطانيا مثلت الموسيقى وظهور البيتلز (الخنافس) حدا للكلاسيكية الباردة في المملكة القديمة، بينما كان التهكم والسخرية من جانبنا لهم ولمظهر الهيبيز هو السائد في الصحافة المصرية، مما أدى لتفريغ تلك الثورات الثقافية أمامنا من مضمونها وتقيدها بالشكل دون أي علاقة بالمضمون الذي سعت إليه تلك الثورات الثقافية العنيفة، التي أظهرت مجموعة من التيارات سميت إجمالا بتيارات ما بعد الحداثة، والتي ساعدت على التغيير الكلي ثقافيا لتلك المجتمعات، بينما لم نحصل نحن منها على شيء بشكل شبه مطلق، كان كل ما حصلنا عليه تغيير شكلي كأننا في عزلة كاملة عن العالم ينطبق علينا ماكتبه الروائي الغرائبي ج. هـ ويلز في قصته القصيرة "بلدة العميان".المترجم محمد أبورحمة: "الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين" لأبكار السقافيقول محمد أبو رحمة: "تقسم أبكار السقاف تاريخ دين الإغريق إلى خمسة أقسام، فتخص أولها بما يسمى بحضارة كريت التى تقول عنها: لم تكن إلا حضارة يعود منها الأصل إلى دوحة فى شمال أفريقيا، أما الدوحة التى تقصدها السقاف فلم تكن سوى دوحة وادى النيل، وتواصل السقاف تأصيل ما ذهبت إليه فتسطرد: "فى العصر الذى بلغت فيه مصر حضارتها بـ مينا بمتألق حضارة طلعت بـ مينوس كريت بل إن بمينا قد ربطت مينوس تجارة ربطت أواصرها العاصمة المصرية بعاصمة كريت كانت الصلات التجارية قائمة غضون الألف الرابع ق. م."وتضيف السقاف أن روح حضارة كريت كانت بمثابة "الدم الفوار الذى حيثما سار نبضت الحياة لا فحسب فى الجزر الإيجية ولا فحسب فى الأطراف الجنوبية والوسطى من أرض يونان، وإنما إلى شواطئ آسيا الصغرى".وتحت عنوان الدين الأوليمبي تذكر المؤلفة هومير كأول شاعر غربي "عرفته سجلات الأدب" وهو من سطر الدين الرسمى حوالى 850 ق.م. فى سجلين أساسيين وحيدين، أى الإلياذة والأوديسة، وعن طبيعة الدين الإغريقي فيما يسمى بالمرحلة الأوليمبية توضح السقاف أن أصل هذا الدين هو: "المينوى المسينى" وهى تقصد هنا تقصد حضارة كريت ثم تواصل: "أن الدين عند الإغريق فى المرحلة الأوليمبية قد طبعه طابع التفكير الإلهى والمعتقدات الدينية للعصور البرونزية فى الدين "المينوى المسينى" العائد بأصوله إلى الأسس المصرية.وتعرج الكاتبة على الفن فى كريت آنذاك فتقول: "لم يكن هذا الفن إلا تقليدًا للمصري فنفس الأدوات الدينية التى استعملت فى الطقوس الدينية المصرية هى نفسها التى استعملت فى طقوس الدين المينوى، وإن كان دين الإغريق يرجع نشأة الوجود إلى الماء فإن هذا لم يكن إلا صدى للعقيدة المصرية على حد قول السقاف: "أصداء تلك الفكرة فى مصر القديمة".وبعد ربط الربة أفروديت بالعقيدة المصرية تذهب السقاف إلى أن الربة اليونانية "جرا": تشابه حتحور تشابهًا عجيبًا حتى إنه لينادى بأنها ليست صورة منعكسة عن حتحور المصرية.وتذكر الكاتبة الربة ديمتر فتقول: "إن الربة المستقرة فى المدينة المسينية (إلوزيس) لتستعيد ذكرى إيزيس بل هى إيزيس".